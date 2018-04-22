Ankara Demirspor 1 - Muğlaspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 32. haftasında Ankara Demirspor ile Muğlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Burak Sürmeli, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Furkan Işıkdemir (88' Burak Aydın), Hasan Kaya (68' Bilal Özhan), Çınar Tarhan, Muhammed Enes Yılmaz (90' Ahmet Şahbaz)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Haberleri İstatistikleri
Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu (59' Nizamettin Emirhan Kılıç), Yasin Öztop, Osman Bodur, Ömerül Faruk İşler, Ender Acar (77' Erol Aydın), Ali Sinan Gayla, Sergen Çelik, Polat Ertek, Yağız Rüştü Aktaş, Emre Gemici (64' Ramazan Özkabak)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ozan Bileyci, Tunay Ateş, Berkay Daban, Sercan Yılmaz
Gol: DK 50: Burak Öksüz (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 49: Adem Sağlam (Ankara Demirspor), DK 50: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 81: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 90: Burak Aydın (Ankara Demirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.