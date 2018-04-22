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Ankara Demirspor 1 - Muğlaspor 0
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ANKARA DEMİRSPOR 1 - MUĞLASPOR 0

Ankara Demirspor 1 - Muğlaspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 32. haftasında Ankara Demirspor ile Muğlaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.

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Ankara Demirspor 1 - Muğlaspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 32. haftasında Ankara Demirspor ile Muğlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.

Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Burak Sürmeli, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Furkan Işıkdemir (88' Burak Aydın), Hasan Kaya (68' Bilal Özhan), Çınar Tarhan, Muhammed Enes Yılmaz (90' Ahmet Şahbaz)

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu (59' Nizamettin Emirhan Kılıç), Yasin Öztop, Osman Bodur, Ömerül Faruk İşler, Ender Acar (77' Erol Aydın), Ali Sinan Gayla, Sergen Çelik, Polat Ertek, Yağız Rüştü Aktaş, Emre Gemici (64' Ramazan Özkabak)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Ozan Bileyci, Tunay Ateş, Berkay Daban, Sercan Yılmaz

Gol: DK 50: Burak Öksüz (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 49: Adem Sağlam (Ankara Demirspor), DK 50: Osman Bodur (Muğlaspor), DK 81: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 90: Burak Aydın (Ankara Demirspor)

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