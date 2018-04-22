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Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1
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ŞANLIURFASPOR 1 - GÜMÜŞHANESPOR 1

Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Fevzi Özkan (58' Feridun Kıroğlu), Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Sercan Kaya (71' Fahri Tatan), Muhammed Gönülaçar, Yasin Ozan (80' Artun Akçakın)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Yiğitcan Gölboyu (46' Oktay Delibalta), Mehmet Cansın Çiçek, Recep Yılmaz, Ziya Şakar (58' Dilaver Güçlü), Taner Koç, Benjamin Fuchs (46' Melih Ağa), Muharrem Doğan, Serhat Mermer, Berk İsmail Ünsal

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Ali Şansalan, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Murat Oğuz

Goller: DK 44: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 90: (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: DK 7: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 7: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 24: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 27: Muharrem Doğan (Gümüşhanespor), DK 27: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), DK 89: Taner Koç (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kart: DK 27: Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)

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