Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Fevzi Özkan (58' Feridun Kıroğlu), Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Sercan Kaya (71' Fahri Tatan), Muhammed Gönülaçar, Yasin Ozan (80' Artun Akçakın)
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Yiğitcan Gölboyu (46' Oktay Delibalta), Mehmet Cansın Çiçek, Recep Yılmaz, Ziya Şakar (58' Dilaver Güçlü), Taner Koç, Benjamin Fuchs (46' Melih Ağa), Muharrem Doğan, Serhat Mermer, Berk İsmail Ünsal
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Murat Oğuz
Goller: DK 44: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 90: (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: DK 7: Feridun Kıroğlu (Şanlıurfaspor), DK 7: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 24: Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor), DK 27: Muharrem Doğan (Gümüşhanespor), DK 27: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor), DK 89: Taner Koç (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: DK 27: Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)
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