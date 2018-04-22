Bayrampaşa 1 - Bergama Bel. 2
TFF 3.Lig 1.Grup 32. haftasında Bayrampaşa ile Bergama Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-1 kazandı.
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (46' Hayrullah Akyel), Gökhan Günel, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Polat Güren, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın (60' Batuhan Kurt), Benhur Keser (73' Ahmet Güney), Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş (50' Ulaş Sarı), Tuncer Baysal, Mehmet Tatlı, Erdin Üzer, Hakan Sayar, Emre İşçiler (80' Jiyan Yavuz), Berk Baran, Sercan Karagöz (90' Bünyamin Uyanık), Ozan Murat Başyılmaz, Tufan Deniz Gelen
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Vedat Hoşnam, Mikail Can, Alper Akarsu
Goller: DK 5: Erdin Üzer (Bayrampaşa), DK 58: Emre İşçiler (Bergama Bel.), DK 76: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.)
Sarı Kartlar: DK 16: Sercan Uslu (Bayrampaşa), DK 24: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa), DK 78: Ulaş Sarı (Bergama Bel.), DK 88: Sefa Korkmaz (Bayrampaşa), DK 90: Polat Güren (Bayrampaşa)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.