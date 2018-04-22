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Bayrampaşa 1 - Bergama Bel. 2
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BAYRAMPAŞA 1 - BERGAMA BEL. 2

Bayrampaşa 1 - Bergama Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 32. haftasında Bayrampaşa ile Bergama Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-1 kazandı.

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Bayrampaşa 1 - Bergama Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 32. haftasında Bayrampaşa ile Bergama Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-1 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (46' Hayrullah Akyel), Gökhan Günel, Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Polat Güren, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın (60' Batuhan Kurt), Benhur Keser (73' Ahmet Güney), Yavuz Ayazoğlu

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş (50' Ulaş Sarı), Tuncer Baysal, Mehmet Tatlı, Erdin Üzer, Hakan Sayar, Emre İşçiler (80' Jiyan Yavuz), Berk Baran, Sercan Karagöz (90' Bünyamin Uyanık), Ozan Murat Başyılmaz, Tufan Deniz Gelen

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Vedat Hoşnam, Mikail Can, Alper Akarsu

Goller: DK 5: Erdin Üzer (Bayrampaşa), DK 58: Emre İşçiler (Bergama Bel.), DK 76: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 16: Sercan Uslu (Bayrampaşa), DK 24: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa), DK 78: Ulaş Sarı (Bergama Bel.), DK 88: Sefa Korkmaz (Bayrampaşa), DK 90: Polat Güren (Bayrampaşa)

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