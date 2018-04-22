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Bucaspor 1 - Menemen Bel. 1
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BUCASPOR 1 - MENEMEN BEL. 1

Bucaspor 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Bucaspor ile Menemen Bel. Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bucaspor 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Bucaspor ile Menemen Bel. Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan (90' Cuma Menize), İbrahim Şirin (82' Deniz Pero), Ömer Kanberoğlu, Saruhan Fındıkcı, Çağlayan Gülügen (61' Devrim Bekar), İlyas Çakmak

Teknik Direktör: Yüksel Kepoğlu

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Semih Ceylan (82' Yıldıray Koçal), Mert Kula, Alberk Koç, Mustafa Şen (90' Aytaç Deniz), Ardahan Gündoğdu (81' Cihan Can), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Ozan Papaker, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Samet Çavuş, Yiğit Peşin

Goller: DK 26: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 73: İbrahim Şirin (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 51: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 61: Murat Akyüz (Bucaspor), DK 61: Sancar Yıldırım (Bucaspor)

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