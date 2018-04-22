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Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0
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Z. KÖMÜRSPOR 0 - K.MARAŞSPOR 0

Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile K.Maraşspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile K.Maraşspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Raşit Sevindir, Hasan Küçcük (51' Berkan Akdeniz), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (78' Mustafa Tahir Babaoğlu), Cömert Kandemir (70' Hüseyin Yılmaz), Furkan Demir

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarcı (86' Emin Aladağ), Cemal İşleyen, Bilal Hallaçlar, Arif Demir, İsa Baltacı, Hakan Koçaslan, Eser Akbaş, Devrim Taşkaya (64' Burak Saban), Mert Sinan Pekesen, İbrahim Koca

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Hakem: Burak Taşkınsoy, Yavuz Bahadır Ordu, Uğur Önay, Cihan Ataş

Sarı Kartlar: DK 23: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 37: İbrahim Koca (K.Maraşspor)

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