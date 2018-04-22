Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Z. Kömürspor ile K.Maraşspor Karaelmas K.köksal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Raşit Sevindir, Hasan Küçcük (51' Berkan Akdeniz), Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (78' Mustafa Tahir Babaoğlu), Cömert Kandemir (70' Hüseyin Yılmaz), Furkan Demir
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Haberleri İstatistikleri
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarcı (86' Emin Aladağ), Cemal İşleyen, Bilal Hallaçlar, Arif Demir, İsa Baltacı, Hakan Koçaslan, Eser Akbaş, Devrim Taşkaya (64' Burak Saban), Mert Sinan Pekesen, İbrahim Koca
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Taşkınsoy, Yavuz Bahadır Ordu, Uğur Önay, Cihan Ataş
Sarı Kartlar: DK 23: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 37: İbrahim Koca (K.Maraşspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.