Hatayspor 1 - Sancaktepe Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Hatayspor ile Sancaktepe Bel. Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Mithat Yaşar (65' Hamza Gür), Oğuz Kocabal (88' Taha Balcı), Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (90' Mehmet Tosun), Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Murat Sönmez
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Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Mehmet Abdullah Çoban, Erbay Eker, Samet Akaydın, Recep Burak Yılmaz, Melik Derin, Alaattin Hamza Ok (73' Mertcan Aktaş), Caner Solmaz, Selim Kayacı (76' İrfan Akgün), İlker Avşar, Hamza Küçükköylü (89' Serhat Koruk)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Nurettin Taşkesen, Arif Dilmeç, Tarık Güldal
Goller: DK 71: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 78: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 28: Alaattin Hamza Ok (Sancaktepe Bel.), DK 33: Melik Derin (Sancaktepe Bel.), DK 37: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 72: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 72: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.), DK 83: Oğuz Kocabal (Hatayspor), DK 90: Taha Balcı (Hatayspor)
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