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Adana Demirspor 2 - BB Erzurumspor 3
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ADANA DEMİRSPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 3

Adana Demirspor 2 - BB Erzurumspor 3

TFF 1.Lig 32. haftasında Adana Demirspor ile BB Erzurumspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 3-2 kazandı.

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Adana Demirspor 2 - BB Erzurumspor 3

TFF 1.Lig 32. haftasında Adana Demirspor ile BB Erzurumspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 3-2 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora (77' Mustafa Yılmaz), Savaş Yılmaz, Yiğit İncedemir (69' Gege Geirton), Kubilay Sönmez, Theodore Mendy, Robert Tambe (46' Atabey Çiçek)

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Burhan Eşer (90' Stephane Acka), Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (87' Metin Yüksel), Mert Nobre, Gökhan Karadeniz (78' Abdulkadir Özdemir)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Gökhan Memişoğlu, Önder Yılmaz, Ramazan Keleş

Goller: DK 10: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 48: Theodore Mendy (Adana Demirspor), DK 55: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 61: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 67: Mert Nobre (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 42: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 51: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 53: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 90: Erhan Kartal (Adana Demirspor)

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