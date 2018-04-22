İşte Samsunspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Samsunspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 32. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Veli Acar, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Cem Satman, Ali Saygın Ögel, Erkan Özdamar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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