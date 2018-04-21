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Alanyaspor 2 - Galatasaray 3
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ALANYASPOR 2 - GALATASARAY 3

Alanyaspor 2 - Galatasaray 3

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

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Alanyaspor 2 - Galatasaray 3

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis (81' Taha Yalçıner), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Dyanfres Douglas (64' Cenk Ahmet Alkılıç), Lucas Villafanez (81' Efecan Karaca), Junior Fernandes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Serdar Aziz, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (77' Eren Derdiyok), Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda (65' Yasin Öztekin), Garry Rodrigues (70' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Bahattin Şimşek

Goller: DK 5: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 17: Giorgos Tzavellas (Galatasaray), DK 22: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 60: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 82: Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 59: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 62: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 76: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 84: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 88: Taha Yalçıner (Alanyaspor)

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