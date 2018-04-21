İşte Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.