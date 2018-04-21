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İşte Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Bahattin Şimşek

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