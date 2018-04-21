Trabzonspor 0 - Demir Grup Sivasspor 2
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Tomas Hubocan, Uğur Demirok (38' Jose Sosa), Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi (41' Joao Pereira), Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (75' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Thievy Bifouma (84' Arouna Kone), Mert Hakan Yandaş (79' Sergiy Rybalka), Zoro Cyriac (90' Paul Papp)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 45: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 54: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 65: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 71: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
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