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Gaziantepspor 1 - Eskişehirspor 4
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GAZİANTEPSPOR 1 - ESKİŞEHİRSPOR 4

Gaziantepspor 1 - Eskişehirspor 4

TFF 1.Lig 32. haftasında Gaziantepspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-1 kazandı.

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Gaziantepspor 1 - Eskişehirspor 4

TFF 1.Lig 32. haftasında Gaziantepspor ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-1 kazandı.

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Zeki Sinanoğlu (80' Müslüm Talşik), Hasan Genç, Ahmet Olğun (65' Harun Enes Nural), Mustafa Bayram Çakır, Serhan Yılmaz (56' Oktay Aydın), Yusuf Erdem, Erdal Ahmet Özdemir

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan (27' Gökhan Siverek), Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Kaan Kanak (80' İbrahim Halil Öner), Semih Güler, Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga, Semih Şentürk (57' Bedirhan Altunbaş)

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Gökmen Baltacı, Sezer Yalçın

Goller: DK 41: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 50: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 74: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 77: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 84: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

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