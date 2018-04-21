Boluspor 3 - İstanbulspor 1
TFF 1.Lig 32. haftasında Boluspor ile İstanbulspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri (71' Yusuf Emre Gültekin), Sefa Yılmaz (86' Andre Santos), Mustafa Durak, Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (80' Burak Asan)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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İstanbulspor: Okan Koçuk, Aldin Cajic, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk (72' Yusuf Serdar Çoban), Nemanja Kojic
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Murat Temel, Bersan Duran, Caner Ak
Goller: DK 1: Guido Kocer (Boluspor), DK 2: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 6: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 60: Rydell Poepon (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 70: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 73: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 89: Burak Asan (Boluspor)
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