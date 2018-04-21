K Karabükspor 1 - Bursaspor 4
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında K Karabükspor ile Bursaspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 4-1 kazandı.
K Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan (79' Leandrinho), Tayyib Talha Sanuç, Olafur Skulason, Luis Ibanez, Osman Çelik, Andrey Bliznichenko, Hamidou Traore (6' Murat Akın), Ergin Keleş (46' Yusuf Akbulut)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan (77' Emre Taşdemir), Furkan Soyalp (82' Emmanuel Badu), Abdullahi Shehu, Moussa Sow (63' Jires Kembo-ekoko), Bogdan Stancu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Asım Yusuf Öz, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok
Goller: DK 35: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 45: Moussa Sow (Bursaspor), DK 45: Murat Akın (K Karabükspor), DK 60: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 90: Bogdan Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 39: İshak Doğan (K Karabükspor), DK 42: Moussa Sow (Bursaspor), DK 45: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 72: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 83: Osman Çelik (K Karabükspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Luis Ibanez (K Karabükspor)
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