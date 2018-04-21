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BU SKORA NE BAŞLIK ATILIR BİLEMEDİK!

Bu skora ne başlık atılır bilemedik!

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 0 - Osmanlıspor 3

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Alper Uludağ, Florentin Pogba (71' Aydın Karabulut), Luccas Claro, Ahmet Oğuz (46' Abdul Khalili), Stephane Sessegnon, Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Elvis Manu, Petar Skuletic, Jailton Paraiba (65' İlker Karakaş)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Ceyhun Gülselam (81' Mehmet Güven), Musa Çağıran (71' Aminu Umar), Adrien Regattin, Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi (84' Andreas Maxso)

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Volkan Bayarslan

Goller: DK 26: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 74: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 77: Serdar Gürler (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), DK 38: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 41: Florentin Pogba (Gençlerbirliği)
 

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4
Çubukbeyi
21 Nisan 201817:06
Bundan önceki Kayseri maçı neyin ne olduğunu gösterdi.Kına yakın ve sizlere hayırlı olsun kınanız sokaktaki futbol daha iyidir .Kötüsü senin toplayıp Gençlerbirliği’ne getirdiğin futbolcular ile ev sahibi takım havasında bizlere bu maça kadar 19 mayıs stadında oynatıp yutturduğun garabet futboldur.
3
Koroma
21 Nisan 201816:25
Az kaldi az kaldi daha Beter olun.Cavcav yillarca Ankaragucunu yok etmeye calisti alin kapak olsun. Gencler kumeye
2
Cem Orakcı
21 Nisan 201816:03
Cavcav basiretsizi Ümit işbilmezini getirdi. Ümit işbilmezi de iki pas yapmaktan, beş metre top sürmekten aciz futbol katili beceriksizleri. Sonra hep beraber ve de elbirliğiyle götürdüler bizi...
1
Centilmenligi saygisi kalmayan saldiran gencler taraftari!!!!
21 Nisan 201815:45
Genclerbitligi o kadar alismis ki kapali defans yapip oynamaya. Mutlak 3 puan almasi gereken maclarinda mecbur açık oynamak zorunda ve acik oynamayi da bilmediği icin hem pozisyon uretemiyor hem de acik oynadigi icin kalesinde cok pozisyon goruyor.diger takimlar en azindan acik oynayip gol pozisyonlarina girip gol atabiliyor.pas yapip organize oyun neredeyse sifir.defanstan uzun pasla sisirmeyle olmaz bu iş..
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