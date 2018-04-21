Bu skora ne başlık atılır bilemedik!

Site Yorumları

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4 Çubukbeyi 21 Nisan 201817:06 Bundan önceki Kayseri maçı neyin ne olduğunu gösterdi.Kına yakın ve sizlere hayırlı olsun kınanız sokaktaki futbol daha iyidir .Kötüsü senin toplayıp Gençlerbirliği’ne getirdiğin futbolcular ile ev sahibi takım havasında bizlere bu maça kadar 19 mayıs stadında oynatıp yutturduğun garabet futboldur.

3 Koroma 21 Nisan 201816:25 Az kaldi az kaldi daha Beter olun.Cavcav yillarca Ankaragucunu yok etmeye calisti alin kapak olsun. Gencler kumeye

2 Cem Orakcı 21 Nisan 201816:03 Cavcav basiretsizi Ümit işbilmezini getirdi. Ümit işbilmezi de iki pas yapmaktan, beş metre top sürmekten aciz futbol katili beceriksizleri. Sonra hep beraber ve de elbirliğiyle götürdüler bizi...