Bu skora ne başlık atılır bilemedik!

Gençlerbirliği 0 - Osmanlıspor 3
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Alper Uludağ, Florentin Pogba (71' Aydın Karabulut), Luccas Claro, Ahmet Oğuz (46' Abdul Khalili), Stephane Sessegnon, Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Elvis Manu, Petar Skuletic, Jailton Paraiba (65' İlker Karakaş)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Ceyhun Gülselam (81' Mehmet Güven), Musa Çağıran (71' Aminu Umar), Adrien Regattin, Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi (84' Andreas Maxso)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Volkan Bayarslan
Goller: DK 26: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 74: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 77: Serdar Gürler (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), DK 38: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 41: Florentin Pogba (Gençlerbirliği)
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