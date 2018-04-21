Elazığspor 2 - Adanaspor 3
TFF 1.Lig 32. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Yiğit (77' Halil İbrahim Pekşen), Ali Fırat Okur (53' Mertan Caner Öztürk), Alpaslan Öztürk, Emre Öztürk (21' Lamine Diarra), Elmar Bjarnason, Murat Akça, Andreas Tatos, Canberk Dilaver, Jeffrey Sarpong, Ioan Hora
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Yakup Demir (10' Ahmet Bahçıvan), Renan Diniz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Oğuz Han Aynaoğlu (85' Uche Kalu), Roni Gleison, Bahattin Köse, Yener Arıca (71' Mustafa Sevgi)
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş, Kadir Sağlam
Goller: DK 8: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 25: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 30: Ioan Hora (Elazığspor), DK 45: Yener Arıca (Adanaspor), DK 86: Uche Kalu (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 33: Roni Gleison (Adanaspor), DK 33: Murat Akça (Elazığspor), DK 45: Canberk Dilaver (Elazığspor), DK 65: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 67: Yener Arıca (Adanaspor)
Kırmızı Kart: DK 40: Murat Akça (Elazığspor)
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