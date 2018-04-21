﻿
Elazığspor 2 - Adanaspor 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR 2 - ADANASPOR 3

Elazığspor 2 - Adanaspor 3

TFF 1.Lig 32. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

190 Okunma

Elazığspor 2 - Adanaspor 3

TFF 1.Lig 32. haftasında Elazığspor ile Adanaspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Yiğit (77' Halil İbrahim Pekşen), Ali Fırat Okur (53' Mertan Caner Öztürk), Alpaslan Öztürk, Emre Öztürk (21' Lamine Diarra), Elmar Bjarnason, Murat Akça, Andreas Tatos, Canberk Dilaver, Jeffrey Sarpong, Ioan Hora

Teknik Direktör:

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Yakup Demir (10' Ahmet Bahçıvan), Renan Diniz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Oğuz Han Aynaoğlu (85' Uche Kalu), Roni Gleison, Bahattin Köse, Yener Arıca (71' Mustafa Sevgi)

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş, Kadir Sağlam

Goller: DK 8: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 25: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 30: Ioan Hora (Elazığspor), DK 45: Yener Arıca (Adanaspor), DK 86: Uche Kalu (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 33: Roni Gleison (Adanaspor), DK 33: Murat Akça (Elazığspor), DK 45: Canberk Dilaver (Elazığspor), DK 65: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 67: Yener Arıca (Adanaspor)

Kırmızı Kart: DK 40: Murat Akça (Elazığspor)

﻿

İşte Elazığspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...
Adanaspor 2 - Boluspor 3
İşte Adanaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Elazığspor 2 - Adana Demirspor 1
Elazığspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿