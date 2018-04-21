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İşte Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Zoro Cyrıac Gohı Bı

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş, Mustafa Öğretmenoğlu

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