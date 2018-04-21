İşte Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Henrı Gregoıre Saıvet, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Zoro Cyrıac Gohı Bı
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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