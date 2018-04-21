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Boluspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 32. haftasında Boluspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 32. haftasında Boluspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Bülent Birincioğlu, Murat Temel, Bersan Duran, Caner Ak

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