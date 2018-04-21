Boluspor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 32. haftasında Boluspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Murat Temel, Bersan Duran, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.