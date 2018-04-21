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K Karabükspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında K Karabükspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında K Karabükspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Olafur Ingı Skulason, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow

Teknik Direktör:

Hakem: Serkan Çınar, Asım Yusuf Öz, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok

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