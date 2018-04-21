K Karabükspor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 30. haftasında K Karabükspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Olafur Ingı Skulason, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Asım Yusuf Öz, Mehmet Salih Mazlum, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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