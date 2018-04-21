Gençlerbirliği - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekıc, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Peıle Florentın Pogba, Petar Skuletıc, Zeki Yavru, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Baki Tuncay Akkın, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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