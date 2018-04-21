İşte Elazığspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 32. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Andreas Tatos, Ioan Hora, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Emre Öztürk, Canberk Dilaver, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Yakup Demir, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş, Kadir Sağlam
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