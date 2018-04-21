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İşte Elazığspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 32. haftasında Elazığspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 32. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Andreas Tatos, Ioan Hora, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Murat Akça, Emre Öztürk, Canberk Dilaver, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör:

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Yakup Demir, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş, Kadir Sağlam

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