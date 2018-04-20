M.Başakşehir 3 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-1 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Manuel Da Costa (62' İrfan Can Kahveci), Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem (78' Uğur Uçar), Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Arda Turan (82' Marcio Mossoro), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Fernando Boldrin (68' Ryan Mendes), Şamil Cinaz, William De Amorim (80' Artem Kravets), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Ceylan
Goller: DK 28: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 54: Umut Bulut (Kayserispor), DK 66: Arda Turan (M.Başakşehir), DK 90: Eljero Elia (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 63: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 69: Stephane Badji (Kayserispor)
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