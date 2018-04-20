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M.Başakşehir 3 - Kayserispor 1
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M.BAŞAKŞEHİR 3 - KAYSERİSPOR 1

M.Başakşehir 3 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-1 kazandı.

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M.Başakşehir 3 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-1 kazandı.

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Manuel Da Costa (62' İrfan Can Kahveci), Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem (78' Uğur Uçar), Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Arda Turan (82' Marcio Mossoro), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Fernando Boldrin (68' Ryan Mendes), Şamil Cinaz, William De Amorim (80' Artem Kravets), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Ceylan

Goller: DK 28: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 54: Umut Bulut (Kayserispor), DK 66: Arda Turan (M.Başakşehir), DK 90: Eljero Elia (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 63: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 69: Stephane Badji (Kayserispor)

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