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Altınordu 3 - Manisaspor 0
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ALTINORDU 3 - MANİSASPOR 0

Altınordu 3 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 32. haftasında Altınordu ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 3-0 kazandı.

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Altınordu 3 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 32. haftasında Altınordu ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-0 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Serkan Göksu (67' Alican Özfesli), Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (87' Berkay Samancı), Barış Alıcı, Mirkan Aydın (46' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Kemal Temel, İlkay Gül, Bayram Büstaç (57' Ömer Atiş), Akın Açık (82' Okan Uğurlu), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Asım Hamzaçebi (90' Cemal Ayberk Dilbil), Ulaş Doğuş Kaya, Alper Önal

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin, Celal Bayraklı

Goller: DK 14: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 24: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 84: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Sarı Kart: DK 24: Akın Açık (Manisaspor)

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