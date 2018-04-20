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M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında M.Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak M.Başakşehir - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan, Wıllıam Douglas De Amorım

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Ceylan

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