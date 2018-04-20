M.Başakşehir - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak M.Başakşehir - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Arda Turan, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan, Wıllıam Douglas De Amorım
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.