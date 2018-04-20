Altınordu - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 32. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Manisaspor: Hüseyin Tok, Akın Açık, Alper Önal, , Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin, Celal Bayraklı
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.