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Altınordu - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 32. haftasında Altınordu ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Altınordu - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 32. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Manisaspor: Hüseyin Tok, Akın Açık, Alper Önal, , Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin, Celal Bayraklı

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