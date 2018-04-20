2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alındı...

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Ankara Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü, 9 Nisan Pazartesi günü oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlara saldıran
Y.G ve E.K'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki taraftar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yargılanacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.