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2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alındı...
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2 GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI GÖZALTINA ALINDI...

2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alındı...

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

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Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Ankara Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü, 9 Nisan Pazartesi günü oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlara saldıran

Y.G ve E.K'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki taraftar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yargılanacak.
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