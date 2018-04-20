Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu: Avrupa'ya açılmak istiyoruz!

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında konuştu.

Gazişehir Gaziantep'le ilgili son bilgileri paylaşan Başkan Konukoğlu, hedeflerini de açıkladı!

'Amacımız; Altınordu modeli oluşturmak'

Adil Konukoğlu, "Gazişehir Gaziantep'in altyapısı daha önce çok iyiydi. Şimdi de bu altyapıya kavuşmak istiyoruz. Amacımız; bir Altınordu modeli oluşturmak. Birlik ve beraberlik içinde Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Erkan Sözeri Hocamız, takıma birlik ve beraberlik ruhunu aşıladı ve takımımızı ligde güçlü hale getirdi. Ligde sancılı dönemlerimiz oldu ama Erkan Hoca'yla birlikte bu sancılı dönemlerimizi atlattık" dedi.

'Avrupa'ya açılmak istiyoruz'

Yurt içi ve yurt dışında birçok genç futbolcuyu izlediklerini ifade eden Başkan Konukoğlu, "Scout ekibimizle yurt içi ve yurt dışındaki genç oyuncuları izliyoruz. Bu futbolcuları sportif direktörümüz Kemal Aslan takip ediyor. Amacımız bulduğumuz yeni genç oyuncularla altyapıdaki futbolcularımızı kaynaştırmak. Kemal Aslan'a ayrı parantez açmak istiyorum. Kemal Aslan, her şeyimizle ilgileniyor. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz ve şansımızın yüzde 75 olduğunu düşünüyorum. Başakşehir ve Altınordu karışımı bir futbol modeliyle Avrupa'ya açılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.