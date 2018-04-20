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Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu: Avrupa'ya açılmak istiyoruz!
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP KULÜBÜ BAŞKANI ADİL KONUKOĞLU: AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYORUZ!

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu: Avrupa'ya açılmak istiyoruz!

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında konuştu.

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