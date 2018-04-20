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''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' kampanyası
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''BİR TARAFTAR BİR KİTAP, BİR KİTAP BİR DEĞER'' KAMPANYASI

''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' kampanyası

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Dünya Kitap Gününde Doğu illerinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere Ankara takımlarından destek olması istendi.

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Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Dünya Kitap Gününde Doğu illerinde yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve Ankaragücü-Gazişehir Gaziantepspor maçlarına gelecek taraftarlardan kitap getirerek kampanyaya destek olmalarını istedi.

Dünya Kitap Günü  etkinlikleri çerçevesinde, düzenlenen ''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' sloganı ile ihtiyaç sahibi çocuklara kitap ulaştırılması planlandı. Ankara'nın üç kulübünün taraftarların bu anlamlı etkinliğe destek  vermek  amacıyla  21  Nisan  Cumartesi  günü  saat  13:30'da  yapılacak  olan  Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve 22  Nisan  Pazar günü  saat  15:30'da  yapılacak  olan  MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmaları için maça gelirken hediye kitap ile gelmelerini ve getirdikleri kitapları 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı girişi ( A kapısı) ,Rüzgarlı  girişi ( B kapısı) ve Atatürk Kültür Merkezi girişlerine koyulacak olan kitap standlarına teslim etmelerini bekliyoruz.''denildi.

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Çılgın ankaragüçlü
20 Nisan 201816:55
Bu nasıl başlık
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