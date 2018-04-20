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Başkentte kritik maç
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BAŞKENTTE KRİTİK MAÇ

Başkentte kritik maç

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 21 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor 21 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında oynanacak derbi, küme düşme hattındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.

Süper Lig'de 30. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Osmanlıspor ise 29 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Osmanlıspor'da sakatlıkları süren Mehmet Batdal ile Payam Sadeghian derbide sahada olamayacak, takımla çalışmalara başlayan Özer Hurmacı'nın kadroda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nde ise sakatlığı süren Ahmet İlhan Özek dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
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