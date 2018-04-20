Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti.
Artık kurumsal telefon numaramız 0 (312) 911 12 34 üzerinden Whatsapp'ımız da açık.
Editörlerimiz hem haber@klasspor.com adresine gönderdiğiniz mailleri hem de Whatsapp üzerinden gelen haber, video ve fotoğrafları değerlendirecek. Artık haber mi yaparlar, sosyal medya hesaplarından mı paylaşırlar onlara kalmış.
"Mesaj yazdım, cevap vermediler" diye düşünmeyin. Mutlaka görüp değerlendireceklerdir. (İstanbul takımları ile ilgili gönderdiğiniz haberler hariç. Onlarda ölü takilidi yapabilirler. Boşuna sizin internet kotanız, bizim telefon hafızamız dolmasın di mi? Yormayın bizi...)
Numaramızı telefon rehberinize lütfen kaydedin. Maçta, sokakta, Ankara sporu ile ilgili gördüğünüz her şeyi bizimle paylaşın.
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Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
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