﻿
Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...
﻿
Site İçi Arama
﻿

WHATSAPP HABER YOLLAMA ŞEYİMİZİN NUMARASI DEĞİŞTİ...

Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...

Klasspor editörlerine Whatsapp üzerinden ulaşmak için teknolojimizi geliştirdik. Kurumsal numaramız 0(312)911 12 34 numarayı rehberinize kaydedin, Whatsapp üzerinden haberinizi yollayın.

5590 Okunma

Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti.

Artık kurumsal telefon numaramız 0 (312) 911 12 34 üzerinden Whatsapp'ımız da açık.

Editörlerimiz hem haber@klasspor.com adresine gönderdiğiniz mailleri hem de Whatsapp üzerinden gelen haber, video ve fotoğrafları değerlendirecek. Artık haber mi yaparlar, sosyal medya hesaplarından mı paylaşırlar onlara kalmış. 

"Mesaj yazdım, cevap vermediler" diye düşünmeyin. Mutlaka görüp değerlendireceklerdir. (İstanbul takımları ile ilgili gönderdiğiniz haberler hariç. Onlarda ölü takilidi yapabilirler. Boşuna sizin internet kotanız, bizim telefon hafızamız dolmasın di mi? Yormayın bizi...)

Numaramızı telefon rehberinize lütfen kaydedin. Maçta, sokakta, Ankara sporu ile ilgili gördüğünüz her şeyi bizimle paylaşın. 

0(312) 911 12 34

 

 

 

ETİKETLER #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gençlerbirliği #Göztepe #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Osmanlıspor #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Giresunspor #Altınordu #MKE Ankaragücü #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantepspor #Gazişehir Gaziantep FK #İstanbulspor #Manisaspor #Samsunspor #Ümraniyespor #Afjet Afyonspor #Amed Sportif #Bodrum Bel. #Bucaspor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Hatayspor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #Mersin İdmanyurdu #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Sivas Belediyespor #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Altay #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #K.Maraşspor #Karşıyaka #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Niğde Belediyespor #Pendikspor #Sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Kırklarelispor #Silivrispor #Z. Kömürspor #12 Bingölspor #Batman Petrol #Bayburtspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kozan Bel.SK #Manisa BŞB.SK #Ofspor #Orhangazispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Ankara Demirspor #Darıca G.Birliği #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu #Tekirdağspor #Beylerbeyispor
2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alındı...
Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu: Avrupa'ya açılmak istiyoruz!
1
''Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer'' kampanyası
Başkentte kritik maç
Ölüm kalım maçının hakemi Ali Palabıyık...
Ersun Yanal konferansa katıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿