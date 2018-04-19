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Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti
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BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR 30 OTOBÜSLE DERBİYE GİTTİ

Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.

Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı tribünde izleyecek olan Siyah-beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park Kuzey Kale arkasındaki Belediye park alanında buluştu.

Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da Kadıköy'e doğru yola çıktı.
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