Ölüm kalım maçının hakemi Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Nisan Cuma
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
21 Nisan Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
22 Nisan Pazar
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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