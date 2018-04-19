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Ölüm kalım maçının hakemi Ali Palabıyık...
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ÖLÜM KALIM MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK...

Ölüm kalım maçının hakemi Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Gençlerbirliği - Osmanlıspor maçını Ali Palabıyık yönetecek...

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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Nisan Cuma

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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