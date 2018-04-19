4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ilk etabında genel klasman birincisi Azerbaycan'ın Synergy Baku Cycling Project takımından Kirill Pozdnyakov oldu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı turun ilk etabında sporcular, 123 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Anamur ilçesindeki Saçkan kavşağında başlayan ilk etap yarışı, sporcuların Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Sipahili noktalarından geçişinin ardından Yanışlı'da son buldu.

İlk etap yarışının sonunda, etap klasmanında Azerbaycan'ın Synergy Baku Cycling Project takımından Kirill Pozdnyakov, 3.17.36.347'lik süreyle birinci, Belarus'un Minsk Cycling Club takımından Eduard Vorganov 3.17.36.538'lik süreyle ikinci, Bulgaristan'ın Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımından Stanimir Cholakov 3.17.37.082'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Pozdnyakov, turun genel klasman birincisi de olurken, sprint klasmanında da rakiplerini geride bıraktı. Yarışmada, yokuş klasmanında ise Vorganov, zirvede yer aldı.

Sporcuların ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz verdi.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, yarışma dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, turun, kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Mersin il ve ilçeleri 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu güzelliklerin tanıtılması, uluslararası kamuoyuna sunulması, ilimizin ve ilçelerimizin tanıtımı için büyük önem arz etmektedir. Bu etkinliğin uluslararası barışa ve kaynaşmaya da vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Burhanettin Kocamaz da gençleri bir araya getirmek için en önem verdikleri hizmet dalının spor ve spor tesisleri olduğunu ifade ederek, "Anamur’dan başlayan bu turnuva bütün ilçeleri dolaşarak pazar günü sona erecek. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etaplar

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap, yarın Mut'ta başlayarak, Silifke ve Erdemli'den sonra Mersin Pompeipolis Antik Kenti'nde bitecek.

Tarsus'ta başlayacak 3. etap ise Çamlıyayla, Mersin güzergahı sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda son bulacak.

Dördüncü etap ise Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamlanacak.