Ersun Yanal konferansa katıldı

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Türk Futbolunun Potansiyeli ve Mevcut Durum Analizi” konferansı İki Eylül Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, konferansa Ersun Yanal da katıldı.

Antrenörlük Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur Cerrah'ın organize ettiği konferansa konuşmacı olarak teknik direktör Ersun Yanal katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, Eskişehir Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği(TÜFAD) Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve çok sayıda öğrenci konferansı takip etti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz “Üniversitemizin kuruluşunun altmışıncı ve okulumuzun kuruluşunun yirmi beşinci yılında böyle bir etkinlik yapıldığı için bölüm başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi

Eskişehir TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) Şube Başkanı Ahmet Bingöl, bu konferansta yer almaktan mutlu olduklarını dile getirerek, “Türk futbolunun mevcut durumu konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir yerde sistem içinde sistemsizlik olursa orada başarıyı yakalamanın çok olduğunu söylemek istiyorum. Siz yarının antrenörleri olarak muhakkak çalışmalarınızı yapacaksınız, eğitiminizi alacaksınız hem teoriği hem pratiği birleştirerek bir takım analizlerle beraber hayata atılacaksınız. Ersun Yanal hocam pratikle teoriği birleştiren, Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayan ve çığır açan bir hocamızdır. O yüzden bugünkü konferansın özellikle sizin için çok faydalı olacağını düşüyorum” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ersun Yanal konuşmasında, “Bugün 2013 yılından sonra Eskişehir’e ikinci gelişim. Burada Eskişehirli dostlarla buluşmaktan ve onlarla burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugün sizinle yapacağımız söyleşide, sizi daha farklı, belki beklediklerinizin dışında bir yere götürmek istiyorum. Ülkemiz şu an çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hepimiz ülkemizin durumunu farklı gözlerle izliyoruz. Türk ulusu, ulusların içinde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla biz de spor, sanat, kültür gibi ülkemizin çok önemli değerleriyle bir hatırlatma adına, sizi düşündürmek için bir sunum gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı.

Yanal, Konuşmasının devamında Türkiye’deki futbol hakkında dinleyenlere özet bilgiler vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Konferans sunum sonrasında soru-cevap bölümü ile devam etti.