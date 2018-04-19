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Ersun Yanal konferansa katıldı
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ERSUN YANAL KONFERANSA KATILDI

Ersun Yanal konferansa katıldı

“Türk Futbolunun Potansiyeli ve Mevcut Durum Analizi” konferansı İki Eylül Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, konferansa Ersun Yanal da katıldı.

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