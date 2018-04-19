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PFDK'dan Galatasaray ve Başakşehir'e ceza
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PFDK'DAN GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'E CEZA

PFDK'dan Galatasaray ve Başakşehir'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 65 bin lira para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 65 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının eylemleri sebebiyle Galatasaray'a toplamda 65 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının da bloke edildiği belirtildi.

PFDK'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'a 15 biner, Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ile Gençlerbirliği Antrenörü Önder Engin'e de birer maç men ve 13 biner lira para cezası verdiği aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Belaruslu futbolcusu Anton Putsila'ya 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
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