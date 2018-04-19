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PFDK'dan 94 kişi + Putsila'ya ceza....
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PFDK'DAN 94 KİŞİ + PUTSİLA'YA CEZA....

PFDK'dan 94 kişi + Putsila'ya ceza....

Ümraniye maçına giden 94 taraftar bir sonraki deplasmana giriş yasağı aldı. Gördüğü kırmızı kart sonrası itiraz eden Putsila'ya da 3 maç caza geldi...

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PFDK'nın Ankaragücü'nü bu hafta uygun gördüğü ceza şu şekilde....

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ANTON PUTSILA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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4
federasyon size
19 Nisan 201820:22
sizler en fazla 506 senelik bir federasyosunuz ve ankara gücü ile işiniz nedir bu kadar uğraşıyorsunuz bizler öçü değil iiz ama hakkımızıda yedirmeyiz susuyorsak sene sonunu beklediğimizdendir bu camia bir ayaklanırsa siz federasyon altındam kalkamasınız ankara güçlüler
3
Cankirili Simsar Seco
19 Nisan 201820:01
19 Mayisa Gazisehirinizide sizide gommeyen adam degildir..24 Hazirandada skor 3-1 onuda yeniden yazayim..BUNLARA OY VEREN BIZDEN DEGILDIR
2
ASİ GÜÇLÜ
19 Nisan 201817:32
Allah fedarasyon gibi belanızı versin
1
Ankaragüçlü
19 Nisan 201817:01
Aferin yapmaya devam edin, iyice çirkefleştiniz. Amacınız ne? Biz söyleyelim; İstanbul hegomanyasına rakip olacak Ankaragücü'nü nasıl alt ederiz, sizin başka işiniz yok mu? Nedir derdiniz? Ankargücü'nden bu kadar niye korkuyorsunuz? Süper lige geleceğiz, sizinle o zaman görüşeceğiz. O zaman kaçacak yer arayacaksınız, Ankaragücü'nün ne kadar büyük olduğunuz unutmuştunuz, size tekrar hatırlatacağız. Şunu kimse unutmasın, Türkiye'de tek delikanlı takım ve taraftar var o da ANKARAGÜCÜ'dür.
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