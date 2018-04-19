PFDK'dan 94 kişi + Putsila'ya ceza....

PFDK'nın Ankaragücü'nü bu hafta uygun gördüğü ceza şu şekilde....

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ANTON PUTSILA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,