Tottenham’a ‘Nayir’ demem

Süper Lig'e çıkma yolunda önemli rol oynayan MKE Ankaragücü forveti 24 yaşındaki Mehmet Umut Nayir, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilik hayatını devam ettiriyor. Osmanlıspor'dan, MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Mehmet Umut Nayir, Spor Toto 1.Lig'de oynadığı 26 karşılaşmada 12 gol 3 asist ile dikkatleri üzerine çekerken 108 yaşında olan başkent ekibi Ankaragücü'ne de Süper Lig'e çıkma yolunda da önemli katkı sağladı.

HUKUK ÖĞRENCİSİ

Başarısıyla gençlere örnek bir davranış sergileyen Umut Nayir, futbol ve okulu bir arada götürüyor. Umut, "Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kiralık olduğum Yeni Malatyaspor ve Göztepespor oynadığım zamanlar beni zorladı. Sınavlara giremediğim için dersleri veremedim. Süreç uzadı. Bu sene vize dönemi devre arasına geldiği için sınavlara girdim. Sezon bitiminde ise final sınavlarım olacak. Derslerimi vermeye çalışacağım. Ankara'da olduğum için rahat oldu. Okulumu da bitirmeyi istiyorum. Futbola sevgim daha fazla ama ikisini de bir arada yürütebilmek, insanlara örnek olmak güzel. Ailem futbola başladığım süreçte endişe duyuyordu. Çünkü ülkemizde sistemlerden dolayı okul ile futbolu yürütmek zor olduğu için endişe duyuyorlardı. Onları anlayışla karşılıyorum. Futbola olan isteğimi, sevgimi gördüklerinde bana destek oldular. Her zaman yanımda oldular. Onların desteği olmasa buralara gelemezdim" ifadelerini kullandı.

CAMP NOU'DA MAÇ YAPMAK İSTİYORUM

Milli takım formasını giymek için çok çalıştığını belirten Umut, "Futbol oynamayı düşünüyorsa, futbolcu olduktan sonra hayali en üst düzeyde oynamaktır. Her Türk gencinin isteği Milli takım formasını giyip ülkesini temsil etmektir. Bu yönde bir isteğim var. Çok çalışıp kendimi geliştirmem lazım. Üstüne koydukça, en üst seviye de performansımı gösterdikçe hocalarımız karar verir" şeklinde konuştu. Umut, son olarak Avrupa'da İngiltere Premier Lig'in Tottenham takımda oynamak istediğini, Camp Nou Stadı'nda ise karşılaşmaya çıkmak istediğini söyledi.

UMUT: SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için önlerinde son 3 maçın kaldığını ifade eden Umut, "Lige başlarken parolamız şampiyonluktu. 100 yılı aşan büyük ve sayılı camialarından. Potansiyeli ortadaydı. Bu potansiyeli de sahaya yansıtabilmek içinde sezon başından itibaren de bu amaç doğrultusunda çalıştık. Şuana kadar emeklerimiz karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Son 3 haftada da bu zamana kadar yaptığımız gidişatı devam ettirebilirsek hakkettiğimiz Süper Lig'e çıkacağız" mesajını verdi. Ankaragücü taraftarının itici güç olduğunu söyleyen Umut, rakip taraftar bu durum karşısında zorlandığını ifade etti. Umut, "Ankaragücü taraftarları, Türkiye'nin sayılı taraftar grupları arasında yer alıyor. Hayranlıkla izliyoruz. Bize ekstra motivasyon sağlıyorlar. Bizim sahamıza gelen rakipler oynarken zorlanıyor" dedi.