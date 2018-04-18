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Bir TFF Klasiği. Ankaragücü'nün talebi reddedildi....
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BİR TFF KLASİĞİ. ANKARAGÜCÜ'NÜN TALEBİ REDDEDİLDİ....

Bir TFF Klasiği. Ankaragücü'nün talebi reddedildi....

Ankaragücü'nün talebini Federasyon yine kabul etmedi...

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Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Ankaragücü'nün Spor Toto 1.Lig’in 32. haftasında 22.04.2018 tarihinde Pazar günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacağı müsabakanın maç saatinin Çaykur Rizespor – Akın Çorap Giresunspor ve Balıkesirspor Baltok – Ümraniyespor müsabakalarında olduğu gibi aynı gün saat 18:00′da oynanması yönündeki talebi müsabakanın yayın programında değişiklik yapılamaması gerekçe gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygun görüşmedi..

Gazişehir Gaziantep ile yapacağımız müsabaka 22.04.2018 Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 15:30′da oynanacak.

Gazişehir Gaziantep maç biletleri yarın saat 11:00′da satışa sunuluyor.

Eskişehirspor maçında bloke edilen Passolig kartları bu maça giriş yapamayacaktır.
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Angaralı
18 Nisan 201817:01
Müracat ederek yorulmaya gerek yoktu sonuç belli bizim maca göre maçları ayarlayacaklar yukarı ve aşağı oynanan maçlar aynı saatte başlar kuralı bize işlemez tff ye hakeme. Enüsttekilere rağmen 3 maç 9 puan al bekle,,,,,,,, 24.haziran GELİYOOOOORRRRR UNUTMA OLANLARI SANDIK ÖNÜNDE ANKARAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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