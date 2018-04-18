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Gençlerbirliği tek eksikle çalıştı!
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GENÇLERBİRLİĞİ TEK EKSİKLE ÇALIŞTI!

Gençlerbirliği tek eksikle çalıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankara'nın bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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