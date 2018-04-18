Göztepe'ye tek uzak yol Konya!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, kalan 5 haftada fikstür avantajını elde etti. Önündeki 5 müsabakanın 3'ünü evinde oynayacak sarı-kırmızılıların en uzak deplasmanı ise Konya olacak.
Bu hafta İzmir'e 1.5 saat mesafede olan Akhisar'a gidecek Göz-Göz, ardından Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'la üst üste evinde karşılaşacak. Göztepe, 33. haftada Konyaspor'la dış sahada mücadele edip sezonu taraftarının önünde oynayacağı Galatasaray sınavıyla noktalayacak.
Bursaspor galibiyetiyle 3 haftalık kötü gidişata dur diyen Göztepe, ilk 5 yolundaki rakipleri Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un puan kayıplarıyla rahatladı. Ligde 5. sıradaki Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren 43 puanlı Göztepe, Sivasspor'un da 2 puan önüne geçip 29. haftayı 7. bitirdi. Gençlerbirliği'ni yenen Kayserispor'u ise 1 puan geriden takibini sürdüren İzmir temsilcisi iddiasını sürdürdü.
Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, "Fikstür avantajımız var. Akhisar bize Karşıyaka kadar yakın. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor" dedi.
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