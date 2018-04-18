Yaşanabilecek olaylardan Emniyet ve Kulüp yönetimi sorumludur!

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi stat dışında Gençlerbirliği taraftarlarının Galatasaray taraftarlarına saldırı görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Gençlerbirliği'nin en etkili tribün gruplarından Alkaralar'ın üyelerinden Mehmet Ali Çetinkaya'nın grubun açıklamasından dolayı Kayseri deplasmanında saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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Kulüp tarafından verilen otobüslerle deplasmana gittiği belirtilen taraftarların Mehmet Ali Çetinkaya'ya saldırmasında asıl hedefin tüm Alkaralar grubunun veya küfürlü tezahüratlar ile şiddet eylemlerini onaylamayan tüm Gençlerbirliklilerin olduğu belirtilen açıklama şu şekilde...

Kayserispor deplasmanında taraftarımız Mehmet Ali Çetinkaya'ya yapılan saldırıya dair

Bildiğiniz üzere hem maç öncesi Galatasaraylı taraftarlara yapılan saldırıyı kınamak hem de maç sırasında atılan küfürlü tezahüratlara tepki göstermek amacıyla geçtiğimiz hafta bir metin yayınlamıştık. Kısaca özetlemek gerekirse bu metin aracılığıyla Gençlerbirliği değerlerinin ve kültürünün her türlü şiddet ve küfürlü tezahüratı reddettiğini, rakip takımı/taraftarı düşmanmışçasına görmediğini ve futbolun bir savaş değil oyun alanı olarak anlamlandırdığını taraftarlarımıza hatırlatma amacı gütmüştük. Ancak bu metnin ardından Kayserispor maçında yaşananlar bizlere tribüne sirayet eden yozlaşmanın ve erozyonun ne yazık ki çok daha korkutucu bir boyutta olduğunu gösterdi.

Kayseri deplasmanına tamamen kendi imkanlarıyla giden ve tribünce çok sevilip saygı duyulan taraftarımız Mehmet Ali Çetinkaya maçın sona ermesinin ardından saldırıya uğradı. Arkadaşımızın üzerine yürüyen bazı taraftarlarımız, geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında yaşananları kınayan açıklamayı kendisinin yazdığını düşünerek Çetinkaya'ya yumruk ve tekmeyle saldırdılar. Araya giren bazı kişiler saldırının bir linç girişimine dönüşmesini engellese de, bu saldırı yakın dönemde Gençlerbirliği tribününde görülmüş en utanç verici olaylardan biri, belki de birincisi olarak tarihimize geçti. Rakip tribüne edilen toplu küfürlü tezahürat ve rakip takım taraftarına yönelik şiddet yetmezmiş gibi bazı taraftarların tribündaşlarına gösterdikleri gözü dönmüş öfke, insanı Gençlerbirliği değerleri ve kültürüne dair büyük bir endişeye sürüklüyor. Öncelikle şunu belirtelim, yaşanan saldırıya dair hukuki işlemler ivedilikle başlatıldı ve bu konuda gerekenin yapılması ile sorumlulara cezai yaptırım uygulanmasının sonuna kadar takipçisi olacağız.

İkinci olarak, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kulübün kendilerine tahsis ettiği ücretsiz otobüslerle Kayseri'ye giden taraftarlar olması konunun vahametini arttırıyor. Dolayısıyla yaşanan bu saldırının yönetimce finanse edilen bir grup tarafından gerçekleşmesi yönetimi de doğrudan sorumlululuk sahibi kılıyor. Bu bağlamda Alkaralar olarak kulüp yöneticileriyle irtibata geçtik ve bu saldırıyı yapan şahıslara yaptırım uygulanması için üzerlerine düşeni yapmalarını gerektiğini hatırlattık. Gençlerbirliği tribünlerinde şimdiye dek esamesi dahi okunmayacak şiddet eylemlerinin bu şekilde meşrulaşması ve yaygınlaşmasının sorumluluğu ve vebali bundan böyle yönetimin boynunadır. Ya bu saldırıyı gerçekleştirenlere yaptırım uygulanacak ve böyle bir saldırının tekrarlanmasının önüne geçilecek ya da Gençlerbirliği tribünü, kültürü, değerleri bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacaktır.

Bu konuyla ilişkili üçüncü bir husus ise bu haftaki Osmanlıspor maçından başlayarak, Ankara'daki maçta Galatasaraylı taraftarlara ve Kayseri deplasmanında Mehmet Ali Çetinkaya'ya uygulanan türden bir saldırının hedefinde tüm Alkaralar grubunun veya küfürlü tezahüratlar ile şiddet eylemlerini onaylamayan tüm Gençlerbirliklilerin olup olmayacağıdır. Bu noktadan itibaren Osmanlıspor ve devam eden maçlarda bir taraftarımızın dahi kılına zarar gelirse bundan emniyet güçleri ve kulüp yönetimi sorumludur. Yıllardır ülkenin dört bir yanını sarmış iğrenç futbol ikliminde futbolu oyunun, barışın ve dostluğun alanı yapmak için emek göstermiş bu insanların herhangi türden bir şiddet eylemine maruz kalması, telafisi olanaksız ciddi sonuçlara yol açacaktır.

Alkaralar