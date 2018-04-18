Mehmet Yiğiner: Ankaragücü'nün 3 final maçı kaldı...

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Kulübünün başkanı Mehmet Yiğiner ve teknik direktörü İsmail Kartal'ı ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünün tesislerinde gerçekleşen ziyarette, TSYD Ankara Şubesi başkan yardımcıları Hüseyin Doğru ve Nihat Uçar, şube sekreteri Metiner Erdem ve mali sayman Altan Altun da hazır bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyaret nedeniyle başkan Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "TSYD Ankara Şubesi bizim için önemli. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'e çıkma hedefini tüm Ankaralılar ve camia olarak gerçekleştireceklerini belirten Yiğiner, "Amacımız, Kurtuluş Savaşı'nda şehit vermiş, manevi değeri çok yüksek Ankaragücü'nün hak ettiği yere gelmesi. Kulüp olarak daha önceki dönemlerde yaşadığımız erozyonu bir daha yaşamamamız lazım. Ankaragücü, Ankara'nın en büyük markasıdır. Bu markaya sahip çıkmak, üzerindeki tozu silip parlatmak bizim görevimiz. Bunu da sizlerle birlikte yapıyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, sorumluluklarının farkında. 3 tane final maçımız kaldı. İnşallah bunları kazandıktan sonra her şey daha güzel olacak." diye konuştu.

"Süper Lig'e direkt çıkma hedefindeyiz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise takımın durumunun gayet iyi olduğunu ve hedeflerine olan inançlarını dile getirdi.

Ligde kalan 3 maçın önemine dikkati çeken Kartal, "3 maçımızı da kazanabilecek güçteyiz. Rakibimizin puan kaybı yapmasını bekleyeceğiz. Rakibimiz takıldığı anda şampiyon olmayı istiyoruz. Play-off maçlarına kalmadan Süper Lig'e direkt çıkma hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü camiasının ve takımının Türk futbolunda hak ettiği yerde olmadığının altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Bu noktada takıma biraz dokunuş, destek lazım. Bu coşkulu camia neden geride kalıyor? Bunların üstesinden gelmek için bu takımın şampiyon olması ve Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Ankaragücü, Süper Lig'de de şampiyonluk hedefi için mücadele edecek bir camiadır. Ankaragücü, büyük takımlara meydan okuyabilecek, Süper Lig'e çok fazla katkı yapabilecek bir kulüp. İnşallah Spor Toto Süper Lig'e çıkarız ve bu takımı hak ettiği yere getirmenin mutluluğunu yaşarız."

İsmail Kartal, çalışmayı seven ve hırslı biri olduğunu vurgulayarak, kulüp başkanı ve yönetim kurulunun da kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'ne bir şeyleri başarmak için geldiğini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Ankaragücü, bu ülkenin önemli kulüplerinden biridir. Fenerbahçe Kulübünde dünya çapında büyük bir antrenörle çalıştım. Avrupa kupalarında seviye olarak en üst noktayı gördüm. Ankaragücü'ne verebileceğimin maksimumunu vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar hep beraber iyi işler yaptık. İnşallah bunun bir adım ötesi Süper Lig olacak."