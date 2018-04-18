"Gençlerbirliği kazanacak" ekibi basınla buluştu...

Yönetimdeki görevlerinden ayrıldıktan sonra muhalif hareketi başlatan Hacettepe eski Başkanı ve Gençlerbirliği eski yöneticisi Arda Çakmak ile ekibi Başkentli basın mensupları ile bir araya geldi. Kaşıbeyaz Restorant’ta gerçekleşen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda Çakmak, önümüzdeki ay yapılacak olan Gençlerbirliği Kongresi öncesinde görüşlerini açıkladı.

Çakmak, "Başkanlığa seçilirsem yönetim olarak karar alacağız.Yapılan harcamalardan yönetim sorumlu olacak..." dedi.

Çakmak, “Bu sezon merhum başkanımız İlhan Cavcav sezonu oynanıyor. Ama Gençlerbirliği’ne layık bir sezon geçirmiyoruz. Geldiğimiz noktada Gençlerbirliği eriyor. Takım olarak kötü durumdayız. Biz yönetim içindeyken bu kötü gidişten dolayı tepkimizi gösterdik. Ama sorunları çözemedik ve ayrıldık. Hep birlikte verdiğimiz bir karardı” dedi.

2 önemli konuda Gençlerbirliği’ni ileri götürmek istiyoruz diyen Çakmak, “Biz mali yapıdan ve alt yapıdaki gelişmelerden rahatsız olduğumuz için aday olduk. Biz bu 2 konuda Gençlerbirliği’ni daha ileri götürmek istiyoruz. Alt yapının çalışmadığını gördük. Mali olarak da kulübün iyiye gitmediğini biliyoruz. Çok maliyetli kontratlar var. Bunlar kulübe büyük sıkıntı yaratacak. Eğer kazanırsak bu maliyetli kontratların yükünden kurtulmaya çalışacağız. Alt yapıyla ilgili çok güzel projelerimiz var. Gençlerbirliği alt yapısını bütün şehre yayacağız. Sadece Beştepe’de veya Etlik’te olmayacak. Şereflikoçhisar’da da olacak, Mamak’ta da olacak. Her ilçeye Gençlerbirliği tesisleri kuracağız. Alt yapıyı yaygın hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Taraftar sorununu da gündeme aldıklarını belirten Çakmak, “Yıllardır bir taraftar problemimiz var. Taraftar yapımızın değişmesi lazım. Gençlerbirliği 20 bin kişiye oynamalı. Bu konuda büyük projelerimiz var. 1000 kişiyle değil, 20 bin kişiyle oynamak istiyoruz. Bu uzun soluklu bir proje. Binlerce alt yapı oyuncusu olan bir kulübün bu kadar taraftara maç oynamaması lazım. Bunu çözeceğiz. 3-4 yıllık bir planlama ile taraftarımızı arttıracağız. Alt yapımızdaki oyuncuları aileleriyle birlikte maçlara çekeceğiz. Çok ucuz bilet fiyatları belirleyeceğiz ve tribünleri dolduracağız. Bu süreçte para kazanmayacağız ama taraftarımızı artıracağız” dedi.

Stad konusunu da gündeme getiren Arda Çakmak, “Gençlerbirliği’nin kendine ait bir stadı olmalı. Bu konu hakkında da uzun süredir planlamamız var. Cebeci Stadı için Belediye Başkanımızla çok olumlu bir görüşme yaptık. Cebeci Stadı’nın bulunduğu alana 10 – 12 bin kişilik bir stadyum yapılabilir. Eğer göreve gelirsek bu konuda çalışmalar yapacağız. Ayrıca Ostim Stadı’da büyütülerek kullanılabilir” dedi.

Toplantıda Arda Çakmak, kendisiyle birlikte hareket edecek arkadaşlarını tanıttı. Arda Çakmak’ın ekibinden toplantıda Hakan Kaynar, Kubilay Güvenç, Serdar Ulusoy, Prof. Dr. Fahri Coşkun, Talip Çankırı, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşa yer aldı. Ayrıca yurt dışında olan Harun Erol ve Mehmet Soylu’da toplantıya katılamadılar.