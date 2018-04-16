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Osmanlıspor 3 - Trabzonspor 3
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OSMANLISPOR 3 - TRABZONSPOR 3

Osmanlıspor 3 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor 3 - Trabzonspor 3

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır (46' Avdija Vrsajevic), Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Adrien Regattin, Serdar Gürler, Aminu Umar (61' Tortol Lumanza Lembi), Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör: İrfan Buz

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Olcay Şahan, Juraj Kucka (74' Matus Bero), Hugo Rodallega (80' Dame N'doye), Abdülkadir Ömür (46' Joao Pereira), Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

Goller: DK 13: Filip Novak (Trabzonspor), DK 15: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 51: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 56: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 73: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 83: Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Sarı Kart: DK 77: Jose Sosa (Trabzonspor)

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