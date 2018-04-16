Osmanlıspor 3 - Trabzonspor 3
Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır (46' Avdija Vrsajevic), Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Adrien Regattin, Serdar Gürler, Aminu Umar (61' Tortol Lumanza Lembi), Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Olcay Şahan, Juraj Kucka (74' Matus Bero), Hugo Rodallega (80' Dame N'doye), Abdülkadir Ömür (46' Joao Pereira), Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Goller: DK 13: Filip Novak (Trabzonspor), DK 15: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 51: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 56: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 73: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 83: Musa Çağıran (Osmanlıspor)
Sarı Kart: DK 77: Jose Sosa (Trabzonspor)
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