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Adanaspor 2 - Boluspor 3
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ADANASPOR 2 - BOLUSPOR 3

Adanaspor 2 - Boluspor 3

TFF 1.Lig 31. haftasında Adanaspor ile Boluspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-2 kazandı.

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Adanaspor 2 - Boluspor 3

TFF 1.Lig 31. haftasında Adanaspor ile Boluspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-2 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Bahattin Köse (83' Oğuz Han Aynaoğlu), Yener Arıca (72' Mustafa Sevgi), Magaye Gueye, Roni Gleison

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (67' Sefa Yılmaz), Mustafa Durak (82' Andre Santos), Melih Okutan (67' Guido Kocer), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan

Goller: DK 59: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 62: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 72: Sefa Yılmaz (Boluspor), DK 74: Rydell Poepon (Boluspor), DK 89: İshak Çakmak (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 28: İshak Çakmak (Boluspor), DK 70: Roni Gleison (Adanaspor), DK 86: Rydell Poepon (Boluspor), DK 88: Renan Diniz (Adanaspor), DK 90: Tevfik Altındağ (Adanaspor)

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