Adanaspor 2 - Boluspor 3
TFF 1.Lig 31. haftasında Adanaspor ile Boluspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-2 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Bahattin Köse (83' Oğuz Han Aynaoğlu), Yener Arıca (72' Mustafa Sevgi), Magaye Gueye, Roni Gleison
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (67' Sefa Yılmaz), Mustafa Durak (82' Andre Santos), Melih Okutan (67' Guido Kocer), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan
Goller: DK 59: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 62: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 72: Sefa Yılmaz (Boluspor), DK 74: Rydell Poepon (Boluspor), DK 89: İshak Çakmak (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 28: İshak Çakmak (Boluspor), DK 70: Roni Gleison (Adanaspor), DK 86: Rydell Poepon (Boluspor), DK 88: Renan Diniz (Adanaspor), DK 90: Tevfik Altındağ (Adanaspor)
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