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Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega Martınez, Juraj Kucka, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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