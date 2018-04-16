Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 29. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega Martınez, Juraj Kucka, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.