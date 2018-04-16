İşte Adanaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 31. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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