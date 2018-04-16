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İşte Adanaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 31. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Adanaspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 31. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Bilal Yener Arıca, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan

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Boluspor 2 - Elazığspor 0
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