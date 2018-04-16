Ali Şen: İkinci ligde oynamak istiyoruz...

TFF 3. Lig’in 31. Haftası’nda sahasında Erzin Belediyespor’u konuk eden Yeni Altındağ Belediyespor, sahadan 2 – 0 galip ayrıldı. Altındağ temsilcisine 3 puanı getiren goller Ercan Güneri’den geldi. Bu sonuçla puanını 38’e yükselten mavi beyazlı takım, puan cetvelinde 10. sırada yer aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Ercan Güneri imzalı goller

Kendi evinde oynamanın verdiği avantajı iyi kullanmak isteyen Yeni Altındağ Belediyespor, ilk yarıda Hüseyin Korkmaz ile yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Defanstan Emre Gürbüz’ün cezalı olduğu maçta Altındağ temsilcisi, ilk 45 dakikada rakibine gol pozisyonu bile vermedi (0 – 0). Mavi beyazlı takım, ikinci yarıya daha üretken bir oyun anlayışıyla başladı. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında son haftaların formda ismi Ercan Güneri sahneye çıktı. Ercan Güneri, kalabalığın arasında iyi yer aldı ve 50. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1 – 0 öne geçirdi. Dakikalar 64’ü gösterdiğinde kontratağa çıkan Altındağ temsilcisindeBülent Kalecikli sol çizgiden içeri kesti. Sağ ayağının dışıyla şık bir vuruş yapan Ercan Güneri, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti (2 – 0). Karşılaşma bu skorla sona erdi.

“Herkes tarafından tanınan ve çekinilen bir takımız”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, alınan galibiyet sonrasında teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Bu galibiyetle sezonun bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantilediklerini dile getiren Şen, kalan maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını vurguladı. Şen, özellikle sezonun ilk yarısında şanssız puan kayıpları yaşadıklarını hatırlatarak “Bu kayıplar yaşanmasaydı belki de play-off potasında olurduk” dedi. Yeni Altındağ Belediyespor’un artık herkes tarafından tanınan ve çekinilen bir takım olduğunu dile getiren Şen, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi. Şen, amaçlarının göze hoş gelen bir futbolla 2. Lig’de oynamak olduğunu sözlerine ekledi.