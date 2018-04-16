Trabzonspor'da görev dağılımı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, Osmanlıspor ile oynanacak olan maç öncesi Ankara'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim görev dağılımını yaptı.
Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu
Başkan Yardımcısı: Mehmet Yiğit Alp
Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu
Başkan Yardımcısı: Faruk Kanca
Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan
Başkan Yardımcısı:Çağlar Bozoğlu
Başkan Yardımcısı: Müminhan Bilgin
Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu
Mali Sayman: Emin Kahraman
Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas
Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin
Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü: Cahit Erdem
TS Club ve Tesisler Koordinatörü: Yalçın Orhan
İletişim ve Pazarlama Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin
Taraftar ve Stadyum Sorumlusu: Özer Bayraktar
Hukuk İşleri Sorumlusu: Kemal Ertürk
İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş
TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya
İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal
İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır
İdari İşler Sorumlusu: Lokman Sadıklar
İcra Kurulu
Ahmet Ali Ağaoğlu
Hayrettin Hacısalihoğlu
Mehmet Yiğit Alp
Ömer Sağıroğlu
Emin Kahraman
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