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Trabzonspor'da görev dağılımı
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TRABZONSPOR'DA GÖREV DAĞILIMI

Trabzonspor'da görev dağılımı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, Osmanlıspor ile oynanacak olan maç öncesi Ankara'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim görev dağılımını yaptı. 

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, Osmanlıspor ile oynanacak olan maç öncesi Ankara'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim görev dağılımını yaptı. 

Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu 

Başkan Yardımcısı: Mehmet Yiğit Alp

Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu

Başkan Yardımcısı: Faruk Kanca 

Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan

Başkan Yardımcısı:Çağlar Bozoğlu 

Başkan Yardımcısı: Müminhan Bilgin

Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu 

Mali Sayman: Emin Kahraman 

Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas

Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin 

Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü: Cahit Erdem 

TS Club ve Tesisler Koordinatörü: Yalçın Orhan 

İletişim ve Pazarlama Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin 

Taraftar ve Stadyum Sorumlusu: Özer Bayraktar 

Hukuk İşleri Sorumlusu: Kemal Ertürk 

İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş 

TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya 

İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal 

İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır 

İdari İşler Sorumlusu: Lokman Sadıklar

İcra Kurulu 

Ahmet Ali Ağaoğlu 

Hayrettin Hacısalihoğlu

Mehmet Yiğit Alp 

Ömer Sağıroğlu 

Emin Kahraman  

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