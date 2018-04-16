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TFF 3. Lig'de görünüm
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TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 3. Lig'de görünüm

 TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.

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 TFF 3. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 31. haftası, 3. Grup'ta oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig gruplarında puan durumu şöyle:

- 1. Grup

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 22 6 3 58 21 37 72
2. KEMERSPOR 2003 31 15 11 5 61 40 21 56
3. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 31 15 10 6 44 29 15 55
4. BAYRAMPAŞA 31 14 9 8 38 31 7 51
5. DÜZCESPOR 31 13 11 7 39 33 6 50
6. OFSPOR 31 14 6 11 34 25 9 48
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 31 12 11 8 43 29 14 47
8. ERBAASPOR 31 12 9 10 44 36 8 45
9. BATMAN PETROLSPOR 31 11 11 9 39 32 7 44
10. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 31 10 8 13 39 42 -3 38
11. ÇATALCASPOR 31 9 9 13 26 34 -8 36
12. KOZAN BELEDİYESPOR 31 10 5 16 39 48 -9 35
13. YOMRASPOR 31 9 8 14 22 40 -18 35
14. ERZİN BELEDİYESPOR 31 9 6 16 31 47 -16 33
15. 12 BİNGÖLSPOR 31 6 12 13 27 41 -14 30
16. BERGAMA BELEDİYESPOR 31 7 8 16 32 52 -20 29
17. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 31 5 12 14 26 47 -21 27
18. ÇANAKKALE DARDANELSPOR 31 5 10 16 34 49 -15 25 
 

 

- 2. Grup

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 31 19 8 4 57 16 41 65
2. ANKARA DEMİRSPOR 31 19 5 7 55 29 26 62
3. DİYARBEKİRSPOR 31 17 7 7 54 35 19 58
4. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 31 16 9 6 46 23 23 57
5. TİRE 1922 31 13 13 5 42 25 17 52
6. YENİ ORDUSPOR 31 14 10 7 40 26 14 52
7. PAZARSPOR 31 14 10 7 43 33 10 52
8. ANADOLU BAĞCILARSPOR 31 13 7 11 41 39 2 46
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 31 12 7 12 47 43 4 43
10. GÖLCÜKSPOR 31 11 8 12 48 44 4 41
11. TURGUTLUSPOR 31 12 5 14 40 41 -1 41
12. EROKSPOR 31 11 7 13 33 30 3 40
13. 1461 TRABZON 31 11 5 15 49 48 1 38
14. MUĞLASPOR 31 10 8 13 33 32 1 38
15. ERGENE VELİMEŞESPOR 31 7 13 11 32 38 -6 34
16. KIRIKHANSPOR 31 7 6 18 25 42 -17 27
17. YEŞİL BURSA 31 4 7 20 20 49 -29 19
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 31 0 3 28 17 129 -112 -6 
 

Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.

- 3. Grup

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. UTAŞ UŞAKSPOR 31 17 10 4 53 26 27 61
2. TARSUS İDMANYURDU 31 17 9 5 57 29 28 60
3. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 31 14 10 7 45 30 15 52
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 31 13 12 6 50 38 12 51
5. ELAZİZ BELEDİYESPOR 31 13 9 9 36 36 0 48
6. ÇORUM BELEDİYESPOR 31 9 16 6 46 36 10 43
7. CİZRESPOR 31 12 7 12 35 38 -3 43
8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 31 13 4 14 31 36 -5 43
9. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 31 10 11 10 39 41 -2 41
10. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 31 9 12 10 38 31 7 39
11. KARACABEY BİRLİKSPOR 31 10 9 12 26 28 -2 39
12. PAYASSPOR 31 9 11 11 33 39 -6 38
13. KOCAELİSPOR 31 8 13 10 32 38 -6 37
14. ANKARA ADLİYESPOR 31 7 13 11 30 38 -8 34
15. OSMANİYESPOR 31 6 14 11 30 41 -11 32
16. ARSİNSPOR 31 7 8 16 22 38 -16 29
17. AYDINSPOR 1923 31 6 10 15 24 46 -22 28
18. TEKİRDAĞSPOR 31 7 6 18 36 54 -18 27 
 
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